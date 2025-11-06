Yritysluettelo
Gigamon
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Chennai Metropolitan Area

Gigamon Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Chennai Metropolitan Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Chennai Metropolitan Area Gigamon:ssa on yhteensä ₹2.63M per year. Katso Gigamon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Yhteensä vuodessa
₹2.63M
Taso
hidden
Peruspalkka
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹266K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Gigamon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Gigamon in Chennai Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,858,576. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Gigamon Ohjelmistosuunnittelija roolille in Chennai Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,458,096.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Gigamon ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Lookout
  • Vectra AI
  • BlueVoyant
  • Proofpoint
  • FireEye
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit