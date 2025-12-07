Yritysluettelo
Gibson
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
Gibson Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Kuwait Gibson:ssa vaihtelee KWD 22.9K ja KWD 32.5K per year välillä. Katso Gibson:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Gibson?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Gibson in Kuwait on vuosittainen kokonaiskorvaus KWD 32,497. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Gibson Projektipäällikkö roolille in Kuwait ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on KWD 22,858.

Muut resurssit

