Giant Magellan Telescope
Giant Magellan Telescope Laitteistoinsinööri Palkat

Laitteistoinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Giant Magellan Telescope:ssa vaihtelee $143K ja $195K per year välillä. Katso Giant Magellan Telescope:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$153K - $185K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$143K$153K$185K$195K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä Giant Magellan Telescope in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $194,880. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Giant Magellan Telescope Laitteistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $142,800.

Muut resurssit

