GFT Group Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Warsaw Metropolitan Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Warsaw Metropolitan Area GFT Group:ssa on yhteensä PLN 167K per year Senior Software Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Warsaw Metropolitan Area on yhteensä PLN 174K. Katso GFT Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Software Engineer
(Lähtötaso)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä GFT Group?

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

Salesforce-kehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä GFT Group in Warsaw Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 280,650. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GFT Group Ohjelmistosuunnittelija roolille in Warsaw Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 174,384.

