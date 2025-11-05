Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Poland GFT Group:ssa vaihtelee PLN 129K per year Software Engineer -tasolta PLN 174K per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Poland on yhteensä PLN 160K. Katso GFT Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
