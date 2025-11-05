Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Italy GFT Group:ssa vaihtelee €26K per year Junior Software Engineer -tasolta €29.7K per year Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Italy on yhteensä €27.1K. Katso GFT Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
