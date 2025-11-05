Yritysluettelo
Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Sao Paulo GFT Group:ssa vaihtelee R$103K per year Software Engineer -tasolta R$170K per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Sao Paulo on yhteensä R$143K. Katso GFT Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Software Engineer
(Lähtötaso)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä GFT Group in Greater Sao Paulo on vuosittainen kokonaiskorvaus R$192,934. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GFT Group Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Sao Paulo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on R$139,918.

