GEP Worldwide Liikkeenjohdon konsultti Palkat sijainnissa Mumbai Metropolitan Region

Liikkeenjohdon konsultti mediaanikorvaus in Mumbai Metropolitan Region GEP Worldwide:ssa on yhteensä ₹1.34M per year. Katso GEP Worldwide:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/13/2025

Mediaanipalkka
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹1.34M
Taso
L2
Peruspalkka
₹1.19M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹155K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liikkeenjohdon konsultti roolille yrityksessä GEP Worldwide in Mumbai Metropolitan Region on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,550,877. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GEP Worldwide Liikkeenjohdon konsultti roolille in Mumbai Metropolitan Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,343,791.

