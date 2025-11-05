Yritysluettelo
GEP Worldwide
GEP Worldwide Liikkeenjohdon konsultti Palkat sijainnissa India

Liikkeenjohdon konsultti mediaanikorvaus in India GEP Worldwide:ssa on yhteensä ₹1.34M per year. Katso GEP Worldwide:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹1.34M
Taso
L2
Peruspalkka
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹154K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liikkeenjohdon konsultti roolille yrityksessä GEP Worldwide in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,540,530. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GEP Worldwide Liikkeenjohdon konsultti roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,321,414.

