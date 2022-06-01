Yritysluettelo
Genuine Parts
Genuine Parts Palkat

Genuine Parts:n palkka vaihtelee $51,131 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $203,975 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Genuine Parts. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $100K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $185K
Asiakaspalvelu
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$67.8K
Juridiikka
$169K
Markkinointi
$154K
Tuotesuunnittelija
$80.4K
Rekrytoija
$112K
Ratkaisuarkkitehti
$204K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Genuine Parts on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $203,975. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Genuine Parts ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $112,200.

