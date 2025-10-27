Yritysluettelo
Ratkaisuarkkitehti mediaanikorvaus in Canada Genesys:ssa on yhteensä CA$272K per year. Katso Genesys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Yhteensä vuodessa
CA$272K
Taso
-
Peruspalkka
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
18 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Genesys in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$204,196. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Genesys Ratkaisuarkkitehti roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$204,196.

