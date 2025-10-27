Yritysluettelo
Genesys
Genesys Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in United States Genesys:ssa on yhteensä $230K per year L4 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $231K. Katso Genesys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Genesys in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $380,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Genesys Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $205,000.

