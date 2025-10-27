Yritysluettelo
Genesys
Genesys Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija korvaus in Ireland Genesys:ssa vaihtelee €46.3K per year L1 -tasolta €56.2K per year L2 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Ireland on yhteensä €47.7K. Katso Genesys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Genesys?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Genesys in Ireland on vuosittainen kokonaiskorvaus €120,596. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Genesys Tuotesuunnittelija roolille in Ireland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €52,350.

Muut resurssit