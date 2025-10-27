Tuotesuunnittelija korvaus in Ireland Genesys:ssa vaihtelee €46.3K per year L1 -tasolta €56.2K per year L2 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Ireland on yhteensä €47.7K. Katso Genesys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
