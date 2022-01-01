Yritysluettelo
General Dynamics Information Technology
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

General Dynamics Information Technology Palkat

General Dynamics Information Technology:n palkka vaihtelee $75,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Kyberturvallisuusanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $164,175 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä General Dynamics Information Technology. Viimeksi päivitetty: 9/13/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $112K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Järjestelmäinsinööri

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $155K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $75K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data-asiantuntija
Median $143K
Ratkaisuarkkitehti
Median $133K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $91K
Data-analyytikko
Median $100K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $146K
Liikkeenjohdon konsultti
$152K
Tuotepäällikkö
$91.5K
Projektipäällikkö
$117K
Rekrytoija
$98.9K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$164K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä General Dynamics Information Technology on Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $164,175. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä General Dynamics Information Technology ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $117,300.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle General Dynamics Information Technology ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Avanade
  • Genesys
  • Ultimate Software
  • Esri
  • REI Systems
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit