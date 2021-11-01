Gazprom Palkat

Yritysluettelo
Gazprom:n palkka vaihtelee $13,028 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakasmenestys -tehtävässä alemman pään mukaan $86,918 Automaatioinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Gazprom. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $30.4K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

Data-asiantuntija
Median $23.9K
Data-analyytikko
Median $37.5K

Tuotesuunnittelija
Median $27.8K
Tuotepäällikkö
Median $37K
Projektipäällikkö
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Liiketoiminta-analyytikko
$49.5K
Automaatioinsinööri
$86.9K
Tekstinkirjoittaja
$19.2K
Asiakasmenestys
$13K
Talousanalyytikko
Median $60K
Geologian insinööri
$37.1K
Graafinen suunnittelija
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Investointipankkiiri
$61.2K
Liikkeenjohdon konsultti
$20.9K
Markkinointi
$50.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$60.4K
Ratkaisuarkkitehti
$63.1K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Gazprom on Automaatioinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $86,918. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Gazprom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $37,254.

