Garmin Teollinen muotoilija Palkat

Teollinen muotoilija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Taiwan Garmin:ssa vaihtelee NT$1.87M ja NT$2.62M per year välillä. Katso Garmin:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$66.2K - $77K
Taiwan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$61.2K$66.2K$77K$85.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Garmin?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Teollinen muotoilija roolille yrityksessä Garmin in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$2,623,350. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Garmin Teollinen muotoilija roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,873,822.

