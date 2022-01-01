Garmin Palkat

Yrityshakemisto
Garmin:n palkkaväli vaihtelee $3,575:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Henkilöstöhallinto :lle alaosassa $258,700:aan Datatieteilijä :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Garmin. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Verkko-insinööri

Järjestelmäinsinööri

Laitteistoinsinööri
Median $113K

Sulautetun laitteiston insinööri

Konetekniikan insinööri
Median $55.6K

Tuotesuunnittelija
Median $86K
Projektipäällikkö
Median $110K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $91K
Liiketoiminnan kehittäminen
$65.7K
Toimitusjohtajan avustaja
$201K
Asiakaspalvelu
$91.3K
Datatieteen päällikkö
$166K
Datatieteilijä
$259K
Sähkötekniikan insinööri
$64.8K
Talousanalyytikko
$56.7K
Henkilöstöhallinto
$3.6K
Teollinen muotoilija
$71.6K
Tietotekniikan asiantuntija
$69.1K
Tuotevastaava
$96.5K
Tietoturva-analyytikko
$75.4K
Tekninen ohjelmajohtaja
$127K
Tekninen kirjoittaja
$56.7K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Garmin:ssa on Datatieteilijä at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $258,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Garmin:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $91,000.

