Yritysluettelo
GameStop
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

GameStop Palkat

GameStop:n palkka vaihtelee $35,183 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $165,825 Data-analyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä GameStop. Viimeksi päivitetty: 8/27/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $135K
Liiketoiminta-analyytikko
$149K
Data-analyytikko
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Data-asiantuntija
$161K
Markkinointioperaatiot
$48.5K
Koneinsinööri
$119K
Tuotepäällikkö
$133K
Ohjelmapäällikkö
$154K
Myynti
$35.2K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

5%

V 1

15%

V 2

40%

V 3

40%

V 4

Osaketyyppi
RSU

GameStop-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 5% ansaitsee 1st-V (5.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 3rd-V (20.00% puolivuosittain)

  • 40% ansaitsee 4th-V (20.00% puolivuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä GameStop on Data-analyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $165,825. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GameStop ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $135,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle GameStop ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Electronic Arts
  • Grubhub
  • Nordstrom
  • Wayfair
  • Macy's
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit