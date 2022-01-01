GameStop Palkat

GameStop:n palkka vaihtelee $35,183 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $165,825 Data-analyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä GameStop. Viimeksi päivitetty: 8/27/2025
What do Product Managers even do?
Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.
5%
V 1
15%
V 2
40%
V 3
40%
V 4
GameStop-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
5% ansaitsee 1st-V (5.00% vuosittain)
15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)
40% ansaitsee 3rd-V (20.00% puolivuosittain)
40% ansaitsee 4th-V (20.00% puolivuosittain)
Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.