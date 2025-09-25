Yritysluettelo
fuseproject
Teollinen muotoilija mediaanikorvaus in United States fuseproject:ssa on yhteensä $135K per year.

Mediaanipalkka
company icon
fuseproject
Senior Industrial Designer
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$135K
Taso
L4
Peruspalkka
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
7 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä fuseproject?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Teollinen muotoilija roolille yrityksessä fuseproject in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $149,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä fuseproject Teollinen muotoilija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $135,000.

