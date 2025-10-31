Yritysluettelo
Furlenco
Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in India Furlenco:ssa on yhteensä ₹4.64M per year. Katso Furlenco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
Furlenco
Senior Product Manager
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹4.64M
Taso
-
Peruspalkka
₹4.64M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Furlenco?
Uusimmat palkkailmoitukset
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Furlenco in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹6,233,013. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Furlenco Tuotepäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹4,635,958.

Muut resurssit