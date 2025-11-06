Yritysluettelo
Fundrise Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Northern Virginia Washington DC

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Northern Virginia Washington DC Fundrise:ssa on yhteensä $197K per year. Katso Fundrise:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Yhteensä vuodessa
$197K
Taso
Senior
Peruspalkka
$159K
Stock (/yr)
$27K
Bonus
$11K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Backend-ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Fundrise in Northern Virginia Washington DC on vuosittainen kokonaiskorvaus $225,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fundrise Ohjelmistosuunnittelija roolille in Northern Virginia Washington DC ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $177,500.

