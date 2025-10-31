Yritysluettelo
Funding Circle
Funding Circle Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in United Kingdom Funding Circle:ssa on yhteensä £121K per year. Katso Funding Circle:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£121K
Taso
L4
Peruspalkka
£107K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£14.3K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
25 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Funding Circle?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Funding Circle in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £150,559. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Funding Circle Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £121,366.

