FullStory
FullStory Full-Stack ohjelmistokehittäjä Palkat

Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in United States FullStory:ssa vaihtelee $162K per year Level 20 -tasolta $228K per year Level 40 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $200K. Katso FullStory:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Level 20
(Lähtötaso)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

FullStory-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä FullStory in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $276,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä FullStory Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $182,000.

