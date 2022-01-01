Yrityshakemisto
Fullscript
Fullscript Palkat

Fullscript:n palkkaväli vaihtelee $55,164:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Markkinointi :lle alaosassa $127,104:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Fullscript. Viimeksi päivitetty: 8/15/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
Median $74.3K

Käyttökokemuksen suunnittelija

Talousanalyytikko
$61.2K

Markkinointi
$55.2K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$119K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Fullscript:ssa on Ohjelmistoinsinööri at the L5 level vuotuisella kokonaiskorvauksella $127,104. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Fullscript:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $87,534.

