Fujitsu Palkat

Fujitsu:n palkka vaihtelee $14,141 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $211,050 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Ohjelmistosuunnittelija
Median $129K

Verkkosuunnittelija

Tuotepäällikkö
Median $175K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$41.4K

Liiketoiminta-analyytikko
$20.6K
Liiketoiminnan kehittäminen
$168K
Asiakaspalvelu
$15.6K
Data-analyytikko
$74.2K
Datatieteen päällikkö
$125K
Datatieteilijä
$58.8K
Kiinteistöpäällikkö
$40.6K
Talousanalyytikko
$68.5K
Laitteistoinsinööri
$145K
Tietoteknologi (IT)
$62.4K
Liikkeenjohdon konsultti
$55K
Markkinointi
$67.6K
Tuotesuunnittelija
$14.1K
Ohjelmapäällikkö
$67.1K
Projektipäällikkö
$48.6K
Myynti
$211K
Myynnin tukeminen
$47.6K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$17.5K
Ratkaisuarkkitehti
$26.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Fujitsu on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $211,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fujitsu ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $60,617.

