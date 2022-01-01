FTI Consulting Palkat

Yrityshakemisto
FTI Consulting:n palkkaväli vaihtelee $87,435:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Kirjanpitäjä :lle alaosassa $362,500:aan Liikkeenjohdon konsultti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä FTI Consulting. Viimeksi päivitetty: 8/15/2025

$160K

Liikkeenjohdon konsultti
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Kirjanpitäjä
$87.4K
Liiketoiminta-analyytikko
$189K

Dataanalyytikko
$101K
Henkilöstöhallinto
$90.5K
Markkinointi
$153K
Ohjelmistoinsinööri
$96K
Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại FTI Consulting là Liikkeenjohdon konsultti at the L5 level với tổng thu nhập hàng năm là $362,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại FTI Consulting là $135,188.

