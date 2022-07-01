Yritysluettelo
FS-ISAC
FS-ISAC Palkat

FS-ISAC:n mediaaripalkka on $180,027 Kyberturvallisuusanalyytikko -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä FS-ISAC. Viimeksi päivitetty: 11/20/2025

Kyberturvallisuusanalyytikko
$180K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä FS-ISAC on Kyberturvallisuusanalyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $180,027. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä FS-ISAC ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $180,027.

