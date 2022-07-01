Yritysluettelo
Fresha
Fresha Palkat

Fresha:n palkka vaihtelee $64,118 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointi -tehtävässä alemman pään mukaan $236,500 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Fresha. Viimeksi päivitetty: 10/18/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $127K
Markkinointi
$64.1K
Tuotepäällikkö
$236K

Rekrytoija
$92.8K
Myynti
$103K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Fresha on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $236,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fresha ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $102,900.

