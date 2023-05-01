FreeWire Technologies Palkat

Yritysluettelo
FreeWire Technologies:n palkka vaihtelee $77,610 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $181,090 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä FreeWire Technologies. Viimeksi päivitetty: 10/18/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $180K
Henkilöstöhallinto
$77.6K
Koneinsinööri
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tuotepäällikkö
$181K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä FreeWire Technologies on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $181,090. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä FreeWire Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $156,330.

Muut resurssit