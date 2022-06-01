Yritysluettelo
Freeman
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Freeman Palkat

Freeman:n palkka vaihtelee $74,772 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $127,360 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Freeman. Viimeksi päivitetty: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Asiakaspalvelu
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Tuotesuunnittelija
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Myynti
$74.8K
Ohjelmistoinsinööri
$127K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Freeman on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $127,360. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Freeman ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $110,550.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Freeman ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Stripe
  • Tesla
  • Intuit
  • Facebook
  • Google
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit