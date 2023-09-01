Yritysluettelo
Freedom Forever
Freedom Forever Palkat

Freedom Forever:n palkka vaihtelee $75,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $110,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Freedom Forever. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $75K
Tuotepäällikkö
Median $110K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Freedom Forever on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $110,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Freedom Forever ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $92,500.

