Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Fortinet:ssa vaihtelee $128K per year P1 -tasolta $281K per year P6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $213K. Katso Fortinet:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
$128K
$106K
$16K
$5.7K
P2
$155K
$141K
$13.4K
$0
P3
$207K
$172K
$31.1K
$4.4K
P4
$258K
$202K
$47.4K
$8.9K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Fortinet-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
