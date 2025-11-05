Yritysluettelo
Fortinet
  • Tel Aviv Metropolitan Area

Fortinet Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Tel Aviv Metropolitan Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Tel Aviv Metropolitan Area Fortinet:ssa vaihtelee ₪501K per year P3 -tasolta ₪509K per year P5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Tel Aviv Metropolitan Area on yhteensä ₪509K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
Software Engineer 1(Lähtötaso)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
Software Engineer 2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
Senior Software Engineer
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
Staff Software Engineer
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Fortinet-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Verkkosuunnittelija

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

Web-kehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Fortinet in Tel Aviv Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪645,747. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fortinet Ohjelmistosuunnittelija roolille in Tel Aviv Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪575,131.

Muut resurssit