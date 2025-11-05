Ohjelmistosuunnittelija korvaus in San Francisco Bay Area Fortinet:ssa vaihtelee $136K per year P1 -tasolta $268K per year P6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $212K. Katso Fortinet:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Fortinet-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike