Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Vancouver Fortinet:ssa vaihtelee CA$107K per year P1 -tasolta CA$236K per year P6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Vancouver on yhteensä CA$115K. Katso Fortinet:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Fortinet-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
