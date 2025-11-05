Yritysluettelo
Fortinet
Fortinet Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Vancouver

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Vancouver Fortinet:ssa vaihtelee CA$107K per year P1 -tasolta CA$236K per year P6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Vancouver on yhteensä CA$115K. Katso Fortinet:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
Software Engineer 1(Lähtötaso)
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Fortinet-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Verkkosuunnittelija

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

Web-kehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Fortinet in Greater Vancouver on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$242,860. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fortinet Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Vancouver ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$109,942.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Fortinet ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

