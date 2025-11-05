Yritysluettelo
Fortinet
Fortinet Tuotepäällikkö Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Fortinet:ssa on yhteensä $410K per year. Katso Fortinet:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$410K
Taso
P6
Peruspalkka
$350K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
20 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fortinet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Fortinet-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Fortinet in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $510,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fortinet Tuotepäällikkö roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $410,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Fortinet ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

