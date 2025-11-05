Yritysluettelo
Fortinet
Fortinet Tuotesuunnittelija Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Katso Fortinet:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Fortinet-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Fortinet in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $220,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fortinet Tuotesuunnittelija roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $153,000.

