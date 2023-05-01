Yrityshakemisto
Fluke Palkat

Fluke:n palkkaväli vaihtelee $13,236:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotesuunnittelija :lle alaosassa $222,063:aan Henkilöstöhallinto :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Fluke. Viimeksi päivitetty: 8/10/2025

$160K

Henkilöstöhallinto
$222K
Konetekniikan insinööri
$111K
Tuotesuunnittelija
$13.2K

Tuotevastaava
$183K
Projektipäällikkö
$137K
Ohjelmistoinsinööri
$109K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$216K
Tekninen ohjelmajohtaja
$109K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Fluke:ssa on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $222,063. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Fluke:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $124,055.

