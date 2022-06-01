Yritysluettelo
Fluidra
Fluidra Palkat

Fluidra:n palkka vaihtelee $49,668 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $217,260 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Fluidra. Viimeksi päivitetty: 9/8/2025

$160K

Tuotepäällikkö
Median $59.9K
Henkilöstöhallinto
$145K
Markkinointi
$59.6K

Tuotesuunnittelija
$166K
Rekrytoija
$143K
Ohjelmistoinsinööri
$49.7K
Ratkaisuarkkitehti
$217K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Fluidra on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $217,260. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fluidra ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $142,800.

Muut resurssit