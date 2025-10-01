Yritysluettelo
Fiverr
Fiverr Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Tel Aviv Metropolitan Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Tel Aviv Metropolitan Area Fiverr:ssa on yhteensä ₪508K per year. Katso Fiverr:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Yhteensä vuodessa
₪508K
Taso
hidden
Peruspalkka
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Bonus
₪0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fiverr?

₪560K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of ₪640,011. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fiverr for the Ohjelmistoinsinööri role in Tel Aviv Metropolitan Area is ₪489,826.

