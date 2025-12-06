Yritysluettelo
Fiverr
Fiverr
Fiverr Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Pakistan Fiverr:ssa vaihtelee PKR 560K ja PKR 783K per year välillä. Katso Fiverr:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$2.2K - $2.6K
Pakistan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$2K$2.2K$2.6K$2.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fiverr?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Fiverr in Pakistan on vuosittainen kokonaiskorvaus PKR 783,019. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fiverr Projektipäällikkö roolille in Pakistan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PKR 560,264.

Muut resurssit

