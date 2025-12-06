Yritysluettelo
Fiverr
Fiverr Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Pakistan Fiverr:ssa vaihtelee PKR 233K ja PKR 332K per year välillä. Katso Fiverr:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$940 - $1.1K
Pakistan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$830$940$1.1K$1.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fiverr?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Fiverr in Pakistan on vuosittainen kokonaiskorvaus PKR 331,883. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fiverr Tuotesuunnittelija roolille in Pakistan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PKR 233,443.

Muut resurssit

