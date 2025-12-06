Yritysluettelo
Fiverr
Fiverr Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Israel Fiverr:ssa vaihtelee ₪211K ja ₪307K per year välillä. Katso Fiverr:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$72K - $82K
Israel
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$62.7K$72K$82K$91.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fiverr?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Fiverr in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪307,256. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fiverr Data-analyytikko roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪210,913.

Muut resurssit

