Tekstinkirjoittaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Fiverr:ssa vaihtelee $82K ja $117K per year välillä. Katso Fiverr:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$94K - $110K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$82K$94K$110K$117K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fiverr?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekstinkirjoittaja roolille yrityksessä Fiverr in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $117,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fiverr Tekstinkirjoittaja roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $82,000.

Muut resurssit

