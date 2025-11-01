Yritysluettelo
First Citizens Bank
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Datatieteilijä

  • Kaikki Datatieteilijä -palkat

First Citizens Bank Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä mediaanikorvaus in United States First Citizens Bank:ssa on yhteensä $170K per year. Katso First Citizens Bank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
First Citizens Bank
Senior Risk Analyst
Raleigh, NC
Yhteensä vuodessa
$170K
Taso
P5
Peruspalkka
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä First Citizens Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Datatieteilijä tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä First Citizens Bank in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $207,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä First Citizens Bank Datatieteilijä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle First Citizens Bank ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Dropbox
  • PayPal
  • Google
  • Square
  • Roblox
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit