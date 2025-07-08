Yritysluettelo
Firework Palkat

Firework:n palkka vaihtelee $149,250 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $246,225 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Firework. Viimeksi päivitetty: 9/4/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $205K
Liiketoimintakehitys
$246K
Asiakasmenestys
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tuotepäällikkö
$149K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$239K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Firework-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

