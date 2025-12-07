Yritysluettelo
Fireblocks
Fireblocks
Fireblocks Myynti-insinööri Palkat

Myynti-insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Fireblocks:ssa vaihtelee $227K ja $322K per year välillä. Katso Fireblocks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$258K - $305K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$227K$258K$305K$322K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fireblocks-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä Fireblocks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $322,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fireblocks Myynti-insinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $226,800.

