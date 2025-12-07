Yritysluettelo
Fireblocks
Fireblocks Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Israel Fireblocks:ssa vaihtelee ₪204K ja ₪284K per year välillä. Katso Fireblocks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$64.9K - $76.4K
Israel
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$60.6K$64.9K$76.4K$84.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fireblocks-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Fireblocks in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪284,165. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fireblocks Data-analyytikko roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪204,016.

