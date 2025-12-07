Yritysluettelo
Fireblocks
Fireblocks Asiakasmenestys Palkat

Asiakasmenestys mediaanikorvaus in Israel Fireblocks:ssa on yhteensä ₪378K per year. Katso Fireblocks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Mediaanipalkka
company icon
Fireblocks
Customer Success
Tel Aviv, TA, Israel
Yhteensä vuodessa
$112K
Taso
Senior
Peruspalkka
$108K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3.9K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
12 Vuotta
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fireblocks-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakasmenestys roolille yrityksessä Fireblocks in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪463,950. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fireblocks Asiakasmenestys roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪378,226.

