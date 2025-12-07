Yritysluettelo
Liiketoiminnan kehittäminen keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Kingdom Fireblocks:ssa vaihtelee £64.4K ja £90.2K per year välillä. Katso Fireblocks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$93.7K - $109K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$86.6K$93.7K$109K$121K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fireblocks-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminnan kehittäminen roolille yrityksessä Fireblocks in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £90,165. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fireblocks Liiketoiminnan kehittäminen roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £64,404.

Muut resurssit

